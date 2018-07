Profilbild: So gelingt dir das perfekte Selfie!

DagiBee, Justin Bieber, Shwan Mendes - Alle haben es drauf: Das perfekte Selfie! Doch, wie gehts das eigentlich? Wir verraten es euch!

Nutze nicht die Frontkamera!

Klar, mit der Frontkamera sieht man sich und den Bildausschnitt, aber die Qualität ist meistens nicht gut! Die Frontkameras bei Handys ist fast immer schlechter als die normale Kamera hinten. Um eine gute Fotoqualität zu haben, nutze also lieber die andere Kamera.

Rücke dich ins richtige Selfie-Licht!

Ja, das Licht spielt eine große Rolle bei guten Bildern! Du hast sicher schon gemerkt, dass bei schlechtem Licht die Selfies nicht so schön werden, oder? Das Sonnenlicht ist am schönsten am Morgen oder am Abend, kurz vor Sonnenuntergang. Stelle dich ans Fenster, am besten noch mit dünnen, lichtdurchlässigen Vorhängen und mache dein Foto. Das Licht wirkt wie ein natürlicher Weichzeichner und lässt deine Konturen zarter wirken. Fast wie Photoshop! Mittagssonne solltest du meiden, die blendet einfach zu krass. Auch nicht direkt in der Sonne stehen, denn so kriegst du nur sehr starke Schatten im Gesicht. Eher unter Bäume in den Schatten gehen.

Der perfekte Hintergrund!

Wichtig ist, dass der Hintergrund nicht zu sehr von von dir ablenkt, doch trotzdem optisch ansprechend ist. Ein paar Farben oder ein cooles Muster an der Wand geht eigentlich immer. Bonus-Tipp: Wenn du Bilder in deinem Zimmer machst, dann räum es vorher auf (oder zumindest die Ecke des Zimmers, wo du die Bilder machst). Nichts ist peinlicher als Profilbilder von Chaos-Zimmern im Internet zu zeigen!

Zeig dich von deiner besten Seite!

Wohlenfühlen ist am wichtigsten. Das kannst du am besten, wenn du deine Schokoladenseite in Szene setzt. Und damit die auch so richtig glänzen kann, ist alles erlaubt. Du magst deine Augen, Lippen oder etwas anderes an dir am liebsten? Dann beton deine Lieblingsstellen doch und zeig was du hast. Aber Achtung: Es soll nicht so aussehen als wärst du in den Farbtopf gefallen.

Pimp your Selfie!

Du hast den perfekten Schuss im Kasten? Mega! Dann geht es jetzt an die Bearbeitung. Stichwort: Filter! Es gibt unzählige Möglichkeiten dein Selfie optisch aufzuwerten. Weichzeichner zeichnet die Konturen weicher und zaubert kleine Makel einfach weg. Auch farblich kannst du viel rausholen. Denn Selfies mit einer kräftigen Farbe fallen im Feed sofort mehr auf.

