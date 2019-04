Das Nerv-Lexikon - Diese Eigenschaften hassen Jungs an Girls!

L wie Langweilig: Langeweile ist der große Bruder von Lustlosigkeit. Ein Girl, das keine Hobbys, nichts zu erzählen, keinen Spaß hat, wirkt auf Typen so anziehend und prickelnd wie eine Schlaftablette. L wie Launisch: Gerade noch gut drauf und jetzt plötzlich total aggro? Wechselnde Launen verursachen bei Jungs Kopfschmerzen! Unser Tipp: Reiß Dich zusammen! L wie Lieblos: Auch Jungs sehnen sich nach Liebe. Natürlich bedeutet das nicht, dass jedes Girl sofort jeden Jungen streicheln muss. Aber sie sollte freundlich, charmant und süß sein - einfach liebevoll. Alles andere wirkt kalt, also lieblos. L wie Lustlos: Egal ob es ums Knutschen oder einfach nur um ein Gespräch geht: Girls, die immer einen "Keinen Bock"-Gesichtsausdruck mit sich herumtragen, schlagen jeden Jungen in die Flucht. Sie signalisieren: "Bleib ganz weit weg!"