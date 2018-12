Das erste deutsche Slimefest: Mike Singer, Pietro Lombardi & Co. im TV!

Das erste deutsche Slimefest kommt morgen im TV! Hier erfährst du, wer außer Mike Singer, Pietro Lombardi und den Lochis noch alles dabei war …

Slimefest: Zum ersten Mal in Deutschland

Ihr kennt ihn bestimmt schon von den "Kids' Choice Awards": Den berühmten grünen Schleim ! Wer den schon immer mal selbst anfassen wollte, kann jetzt vor Freude kreischen, denn er hat jetzt auch sein eigenes Festival in Deutschland! Zum allerersten Mal veranstaltete der TV-Sender Nickelodeon dieses Jahr, im Rahmen der deutschen Comic Con in Dortmund, ein deutsches Slimefest. Die Veranstaltung fand bereits am 1. Dezember statt, morgen werden all ihre Highlights auch im TV ausgestrahlt! Am 16. Dezember um 17.15 Uhr bei Nick kannst du dir die Auftritte von deinen Idolen im Fernsehen anschauen. Das Slimefest ist eine große Konzert-Veranstaltung, bei dem nicht nur Stars auftreten und "geslimed" werden, sondern auch das Publikum! Eine große Slime-Party also.

Caro von BRAVO hatte richtig Spaß beim Slimefest! Hier siehst du alle Highlights im TV: Morgen um 17.15 Uhr bei Nick Privat

Slimefest: Influencer bilden Teams

Influencer wie Rick (@rickfouu) & Leon (@leon.content), Marie (@maarieyes), Yves (@justyves) und Dalia Mya (@dalia) waren außerdem mit dabei und bildeten die "Slime Squad" – eine Gruppe, die den ganzen Tag Slime-Challenges bewältigen muss. Leon erklärt das System: "Rick, Marie und ich bildeten ein Slime-Squad-Team und nannten es 'die Krabben-Schleckis'." Rick erzählt weiter: "Das Team von Dalia und Yves hieß 'Slimefluencer' und wir mussten immer so Challenges machen – wie z.B. aus einem Bällebad Spongebob heraus suchen oder mussten Künstlern den 'Floss-Dance' beibringen." Leon spricht weiter: "Wir mussten mit den 'Spotlightern' auch einen Tanz einüben und haben den dann mit der 'Spotlight-Crew' auch vorgeführt." Rick sagt ein wenig traurig: "Yves und Dalia haben das eindeutig besser als wir gemachgt, aber es geht um den Spaß hier! Am Ende ist es dann also auch egal, wer gewonnen hat"

Mike Singer, die Lochis und Pietro Lombardi im Fernsehen

Im TV kannst du die Konzerte von den Lochis, Jannik Brunke, Bars & Melody, Pietro Lombardi und Mike Singer sehen. Moderiert wurde die Show übrigens von Nikeata Thompson und Sascha Quade. Backstage durfte Redakteurin Caro Mike zum BRAVO-Talk treffen – das Interview liest du ganz bald in einer nächsten Ausgabe der BRAVO – also nicht verpassen! Nicht nur die Slimefest-Zuschauer hatten übrigens super viel Spaß beim sich "einslimen" lassen – Für die Stars war es auch eine große Ehre! Hier siehst du Jannik Brunke und Charlie Lenehan von Bars & Melody in voller "Slime-Montur":

Charlies Post auf Instagram:

Janniks Post auf Instagram:

