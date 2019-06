Das bedeutet das blaue Profil-Foto auf Instagram

Zur Zeit ändern viele Instagram -Nutzer ihr Profilbild auf der Foto-Plattform in ein blaues Icon! Wir erklären dir, was genau dahinter steckt.

Instagram: Das bedeutet das blaue Logo

Der Profilbild-Wahnsinn wirkt zuerst vielleicht weird, hat aber eigentlich einen traurigen Hintergrund … Hinter der ganzen Aktion steckt eine politische Bewegung. Menschen, die ihr Profilbild jetzt in das blaue Icon ändern, wollen dazu beitragen, dass die aktuelle Lage im Land Sudan in Afrika, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn dort herrscht gerade eine schwere Krise! Wer also sein Profilbild in die blaue Farbe einfärbt, oder den dazugehörigen Hashtag #BlueForSudan benutzt, solidarisiert sich mit den Einwohnern des Landes.

Sudan: Deshalb sind Profilbilder blau

Während wir in Deutschland dank der humanen Gesetze und der Pressefreiheit eigentlich kaum ein Blatt vor den Mund nehmen müssen, sieht es im Sudan leider momentan GANZ anders aus. Schon seit Monaten leben die Einwohner dort ohne wichtige Menschenrechte und dürfen ihre Meinung nicht mehr frei äußern! Denn im Sudan herrscht eine Militärregierung, die ganz brutal gegen Demonstranten und Demonstrantinnen vorgeht. Menschen, denen die Gesetze nicht passen, werden im schlimmsten Fall ermordet und vergewaltigt. Das geht gar nicht! Allerdings passiert vieles heimlich und es gibt kaum Informationen über die Zustände dort, da die Pressefreiheit enorm eingeschränkt ist. Aber warum BLAU? Die Antwort ist: Der Farbton soll die Lieblingsfarbe eines kürzlich ermordeten 26-jährigen Demonstranten namens Mohamed Mattar gewesen sein. Nach seinem brutalen Tod sollen seine Freunde im Netz zur Aktion aufgerufen haben – und mittlerweile machen sogar echt viele Stars mit, um auf die schlimmen Zustände aufmerksam zu machen!

#BlueForSudan: Diese Stars beteiligen sich

Sängerin Demi Lovato ist bekannt für ihre politischen Äußerungen auf Instagram, so nutzte sie schon in den vergangenen Wochen ihre Reichweite und machte auf die schlimme Lage im Sudan in ihrer Instagram-Story aufmerksam. Ihre Kollegen SZA, Kehlani, Jessie J, Zara Larsson, Alex Aiono tun es ihr gleich, indem sie ihr Profilbild mit dem blauen Icon versahen. Auch Schauspieler Hero Fiennes-Tiffin und Kollegin Sasha Blane zeigen so ihre Solidarität mit dem Land und Bella Hadid äußerte sich via einem Post zur aktuellen Situation. Neben vielen weiteren internationalen Musikern und anderen Künstlern, machen auch deutsche Musiker und Web-Stars bei der Aktion mit. Darunter sind YouTube-Stars wie Katja Krasavice und Marvyn Macnificent, Rap-Girl Nura, Rapper Cro, Ex-BTN Darstellerin Sandra Lambeck.

