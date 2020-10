Danny Liedtke geht in seiner Rolle als „Kevin“ voll auf. Jetzt hat der Serienliebling in seiner Instagram-Story jede Menge Backstage-Pics von sich und seiner „Köln 50667“-Crew gepostet und damit einmal mehr gezeigt: Für ihn ist die Serie mehr als nur Arbeit.

"Köln 50667" - wenn aus Kollegen Freunde werden

Wenn einem der Job so richtig Spaß macht, dann liegt das oft nicht nur an den Aufgaben, die man tagtäglich so erfüllen muss – sondern auch zu einem großen Teil an den Kollegen. Schließlich kommt man doch gleich mit einem ganz anderen Gefühl an den Arbeitsplatz, wenn dort jemand auf einen wartet, mit dem man sich gut versteht. In Danny Liedtkes Fall trifft das nicht nur auf eine Person zu, sondern gleich auf den Großteil seines Teams am Set von „Köln 50667“. Aus Kollegen sind im Laufe der Zeit echte Freunde geworden. Dass Danny mit einigen von ihnen auch privat viel Zeit verbringt, ist kein Geheimnis. Doch jetzt teilte der 28-Jährige auf seinem Instagram-Profil mit seinen Fans jede Menge Fotos, die hinter den Kulissen der angesagten RTL2-Serie entstanden sind.

Danny Liedtke: Hommage an seine "Köln 50667"-Friends

Darauf zu sehen sind unter den Hashtags #memories und #crewlove nicht nur Dannys aktuelle Schauspiel-Kollegen wie Christoph Oberheide („Jan“), Andree Katic („Patrick“) und Maddy Nigmatullin („Lina“), sondern auch viele Ex-„Köln 50667“-Darsteller wie Yvonne Pferrer („Anna“), Sara-Joleen Kaveh-Moghaddam („Joleen“), oder Maximilian Ratzenböck („Valentin“), die dem Schauspieler am Set ans Herz gewachsen sind.

Und eins ist auf so ziemlich jedem Bild unschwer zu erkennen: Egal ob sie witzige Huckepack-Aktionen starten, Küsschen aneinander verteilen, oder einen auf „ernst“ machen: Danny und seine Kollegen haben und hatten immer jede Menge Fun zusammen – auch hinter der Kamera.

