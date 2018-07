Danny Liedtke: Seine Ex zerstört neue Liebe

„Köln 50667“-Star Danny Liedtke teilt vieles, was er erlebt, via Insta-Story mit seinen Fans. Doch über private Dinge wie sein Liebesleben spricht der 28-Jährige selten. Jetzt erzählte er erstmals von der Trennung von seiner Ex-Freundin und wie sie seine Liebe zu einem anderen Girl zerstört hat.

Danny Liedtke: Unschönes Ende einer Beziehung

„Das ist eine ziemlich private Geschichte von damals“, leitet Danny seine sehr persönliche Instagram-Story ein. „Meine allererste Beziehung hat nicht so gut funktioniert“, sagte er. Deshalb habe er sich von seiner Freundin getrennt – doch die wollte Dannys Entscheidung absolut nicht akzeptieren. Als Danny sich schließlich in ein anderes Mädchen verliebte, schien zunächst alles gut zu laufen: „Wir waren noch nicht in einer Beziehung, aber wir haben viel Zeit miteinander verbracht…“, erinnert sich der 28-Jährige. Doch damit sei seine Ex überhaupt nicht klargekommen, so der „Köln 50667“-Darsteller. „Sie hat mich dann sehr viel gestalkt!“ Da das Thema sehr privat für Danny Liedtke ist, wollte er in seiner Story nicht allzu genau auf die Einzelheiten eingehen. Doch er verriet, dass die Geschichte für ihn alles andere als gut ausging: „Auf jeden Fall hat sie es geschafft, die Neue, in die ich mich verliebt hatte, zu vergraulen. Die hatte dann keinen Bock mehr auf mich. Das tat schon weh!“

Danny Liedtkes Tipps, um die wahre Liebe zu finden

Warum Dannys Ex-Freundin das damals gemacht hat, kann der Schauspieler bis heute nicht verstehen. „Ich habe zu ihr gesagt ‚Hey, wir sind doch nicht mehr zusammen. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen Weg. Warum gönnst du mir nicht meine neue Liebe?‘“ Für ihn waren die Fronten geklärt und er hätte sich sogar für seine Ex gefreut, wenn sie einen neuen Partner gefunden hätte. Denn Danny ist überzeugt: Man sollte nicht in der Vergangenheit leben, sondern in der Gegenwart. „Guck nach vorne und schau nicht nach hinten“ ist Dannys Tipp für alle, die noch nicht so ganz loslassen können oder ihre Altlasten noch nicht abgeworfen haben. „Irgendwann wird sich schon die Person finden, die dich liebt“ – davon ist der 28-Jährige überzeugt. Doch vorher gilt: „Man muss sich selbst lieben lernen, bevor man einen anderen Menschen lieben kann.“ Klingt ganz so, als wüsste Danny Liedtke ganz genau, wovon er da spricht…

