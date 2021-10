Danny Liedtke & Maddy Nigmatullin: Die "Köln 50667"-Stars entführen ihre Freundin!

Den "Köln 50667"-Schauspielern Danny Liedtke alias Kevin Bochow und Maddy Nigmatullin alias Lina Windhof ist eine mega Überraschung gelungen.

Danny Liedtke & Maddy Nigmatullin: Diese Aktion bringt ihre Freundin zum weinen

Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin haben tagelang eine Entführung geplant. Was ist denn da schon wieder los? Schon einmal vorab, nein es ist kein Gag. Maddy und Danny haben tatsächlich mit weiteren Freunden eine riesen Überraschung für ihre Freundin und Kollegin Angela Brand geplant, die zunächst eher einer Entführung glich. Vorgeschichte: Angela ging es in letzter Zeit nicht wirklich gut, da dachten sich ihre Freunde wie bringen wir unsere Angi mal wieder zum strahlen? Na klar, mit einem Kurztrip nach Ibiza! Angela Brand alias Lucy Grieberg hatte gerade einmal 20 Minuten Zeit um ihren Koffer zu packen und hatte bis dato noch keine Ahnung was überhaupt los ist und wohin es geht. Die Überraschung ist definitv gelungen. Angela fing erstmal an zu weinen und konnte ihr Glück gar nicht fassen.

Danny Liedtke & Maddy Nigmatullin: Ibiza is calling

Am Flughafen angekommen wurde das große Geheimnis gelüftet. Es geht nach Ibizaaaaa! Die "Köln 50667"-Clique weiß definitiv wie man Party macht. Für den Kurztrip mieten die Schauspieler eine wunderschöne Finca und lassen es sich richtig gut gehen. Tagsüber chillt die Clique am Pool und nachts machen sie die Clubs von Ibiza unsicher. Ganz oben auf ihrer Liste steht das bekannte Ushuaia Ibiza Beach Hotel. Hier gehen Stars wie Rihanna, Paris Hilton und diverse Blogger ein und aus. Wer nicht genug von dem Ibiza-Trip bekommt, der kann sich auf den Vlog von Danny und Maddy freuen.

