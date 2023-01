Dagi Bee: Rückkehr von Melina Sophie angekündigt?

Melina Sophie: Bald wieder zurück?

Dagi Bee und Melina Sophie waren von Anfang an dabei, als YouTube in Deutschland eine große Sache wurde. Sie waren die ersten Videoproduzent*innen auf der Plattform und starteten so ihre Karrieren neben Shirin David, Simon Desue, Julian Bam, Bibi Claßen und Co. Doch dann kündigte Melina Sophie ganz überraschend im Jahr 2021 ihr Karriere-Aus an.

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

_____

Sie zieht sich komplett aus der Öffentlichkeit. Postet und produziert keine Videos mehr. Hat keine Social-Media-Accounts mehr und macht einen kompletten Neuanfang – ohne dabei vor der Kamera zu stehen. Doch hat Dagi Bee in mit diesem Post nun Melina Sophies Rückkehr angedeutet?

Dagi Bee und Melina Sophie: Gemeinsames Projekt?

Die Fanbase von Melina Sophie hat es damals schwer getroffen, als sie verkündete, dass sie sich zurückzieht. Viele verfolgten die ehemalige Content Creatorin nämlich bereits seit ihrem allerersten Video im Jahr 2015. Doch kann es sein, dass Melina Sophie bald in dem neuen Podcast "Kaffee mit Zitrone", von Dagi Bee und ihrer Cousine Tina, zu hören ist? In ihrer Insta-Story hat Dagi Bee dazu nämlich einen eindeutigen Hinweis gegeben.

Ein*e Follower*in stellte ihr die Frage: "Mich würde mal interessieren, wie es Melina Sophie geht?" Darauf antwortete Dagi: "Ihr werdet schon ganz bald erfahren, wie es ihr geht ... 😌❤️ P.S.: @kaffeemitzitrone" Wieso sollte Dagi wohl sonst ihren eigenen Podcast in der Insta-Story verlinken? Wir sind auf jeden Fall schon sehr auf die Podcast-Folge gespannt! ☺️

* Affiliate-Link