Dagi Bee: Neuer Song?

Plant YouTuberin Dagi Bee nach ihrem neuen Song „DISS“ etwa bereits einen weiteren Song?

Dagi Bee: „DISS“

Erst vor einer Woche brachte Dagi Bee ihren neuen Song „DISS“ raus und der ging mega durch die Decke! Auf YouTube hat der Track bereits jetzt 6,5 Millionen Aufrufe und eine Menge Kommentare. Die Meinungen über Dagis Song sind sehr gespalten, die einen finden ihn mega cool, die anderen eher nicht so geil. Einige beschwerten sich auch, dass die Blondine inkonsequent wäre! Schließlich hatte die 23-Jährige nach ihrem Rap-Debut in Julien Bams Song „Der Sandmann“ gesagt, sie wolle keinen eigenen Song machen. Wieso also der Sinneswandel? Im Interview mit „Promiflash“ verrät Dagi jetzt: „Ich habe ja, bevor ich den Song mit Julien gemacht habe, schon mit dem Song angefangen, also 2017. Also war eigentlich der ja eher geplant und das mit Julien eher relativ spontan.“ Die YouTuberin hatte Julien Bams Lied als eine Art „Testlauf“ genutzt, um zu sehen, ob ihre Rap-Künste bei den Fans gut ankommen – was ja zum Glück der Fall war.

Dagi hat schon neuen Song in Planung?

Deshalb scheint Dagi jetzt wohl auf den Geschmack gekommen zu sein! Nachdem ihre Gesangseinlage in „Der Sandmann“ gut ankam und nun auch ihr Debut-Song „DISS“ so erfolgreich ist, scheint die 23-Jährige einen weiteren Track nicht auszuschließen. In dem Interview antwortete sie nämlich auf die Frage, nach einem neuen Song: „Warum nicht? Mal gucken!“ Das klingt doch vielversprechend! Dagi stellte aber auch direkt klar: „Aber erstmal ist nichts geplant.“ Also lässt sich die YouTuberin wohl erstmal Zeit, ihren „DISS“-Erfolg auszukosten und holt sich danach neue Inspiration. Worum es in ihrem nächsten Lied wohl gehen könnte? Ein weiterer Track gegen Hater ist ja wohl eher unwahrscheinlich, also vielleicht ein Liebes-Song für ihren Eugen? Oder ein Dankes-Lied für ihre Fans? Wir sind schon gespannt! Bleibt nur zu hoffen, dass Dagi nicht wieder ein Jahr braucht, um ihren Hit fertig zu stellen …

