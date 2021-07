Corona: So bist du sicher im Schwimmbad

Die Corona-Pandemie schränkt das öffentliche Leben seit eineinhalb Jahren stark ein – und blickt man auf die Zahlen, ist ein Ende noch nicht in Sicht! Aktuelle Studien zeigen, dass das Wetter einen Einfluss auf die Ausbreitung der Viren hat. Im Sommer sieht es demnach ein wenig besser aus. Und nun, da immer mehr Menschen geimpft sind, wollen auch immer mehr Menschen wieder typische Sommerdinge erleben: reisen, Eis schlecken und ins Schwimmbad gehen! Doch wie kann man den Ausflug so gestalten, dass er möglichst sicher ist? Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, damit du entspannt eine Runde planschen gehen kannst.

Corona: Diese Stars sind schon geimpft

Maske auch im Freien tragen

Für manche Menschen ist sie ein absolutes Ärgernis seit Tag 1, andere haben sich schon längst dran gewöhnt: die Maske. Klar ist, dass einen Schutz bietet – für dich und für andere. In vielen Bundesländern ist sie zumindest in der Umkleide Pflicht, darf aber beim Becken (ob draußen oder drinnen) abgenommen werden. Das kannst du natürlich auch so halten, aber sicherer bist du, wenn du eine Maske trägst, zumindest, wenn du dich von A nach B bewegst. Gerade, weil höchstwahrscheinlich eine Menge Kinder im Schwimmbad unterwegs sind. Diejenigen unter 12 haben aktuell noch nicht die Möglichkeit, sich zu impfen und stellen damit ein Risiko dar, vor dem du dich mit Maske ein wenig schützen kannst. 😊

Stoßzeiten vermeiden

Generell ist es in vielen Bundesländern gerade so, dass man für das Frei- und vor allem für das Hallenbad Zeitslots buchen muss. Damit soll verhindert werden, dass zu viele Menschen auf einmal vor Ort sind und die Abstände nicht mehr eingehalten werden können. Dadurch gibt es quasi auch automatisch keine Stoßzeiten mehr, weil sich die Besuche besser verteilen. An Orten oder in Bädern, in denen keine Slots (mehr) vergeben werden, solltest du nach Möglichkeit aber die Zeiten vermeiden, in denen man mit viel Besuch rechnen kann. Das ist gerade nachmittags und am Wochenende der Fall! Wenn es sich also einrichten lässt, drehe deine Bahnen lieber vormittags.

Du kannst dich nicht im Wasser mit Corona anstecken!

Was viele Hobbyschwimmer*innen vielleicht beruhigt: Auch nach eineinhalb Jahren der Forschung an Covid-19 konnte nicht festgestellt werden, dass Wasser die Viren beinhaltet und überträgt. Ein Ausflug ins Wasser ist also von diesem Standpunkt aus absolut unbedenklich! 🥰 Corona wird vor allem über Tröpfchen in der Luft übertragen – weswegen es umso wichtiger ist, beim Schwimmen ausreichend Abstand zu anderen Menschen zu halten. Gerade, wenn jemand in deiner Nähe laut schreit oder redet, solltest du dich von dieser Person distanzieren, um eine Tröpfcheninfektion zu vermeiden. „Die Chance, sich so anzustecken, ist gering, weil du dich draußen aufhältst“, versichert Tremmel Freeman, Mitglied der Nationalen Vereinigung der Gesundheitsbeamten von Landkreisen und Städten Amerikas. „Sie ist nicht gleich null, aber gering.“

Lass das Duschen lieber sein

Wie du vielleicht herausliest, ist der beste Tipp überhaupt in puncto Corona: Meide andere Menschen. Deswegen solltest du auch so wenig Zeit wie möglich n den Umkleidekabinen verbringen, in denen (relativ) viele Menschen in geschlossenen Räumen beieinander sind. Komm geduscht und quasi fertig gekleidet für deine Schwimmrunde! Je weniger Zeit du in geschlossenen Räumen mit anderen Menschen verbringst, desto besser.

Desinfiziere dich strategisch

Du musst jetzt nicht jede Oberfläche, die du auch nur schräg ansiehst mit Desinfektionsmittel einschmieren, um vor Corona sicher zu sein. Tatsächlich ist der aktuelle Forschungsstand auch eher, dass eine Infektion von Oberflächen möglich, aber relativ unwahrscheinlich ist. Das heißt aber nicht, dass du die Hygieneregeln nicht beachten solltest, im Gegenteil! Wasche dir regelmäßig, gründlich und lang genug (mind. 30 Sekunden) die Hände mit Seife, ganz besonders, bevor du etwas isst! Falls die Toiletten zu voll sind, dann benutze zumindest Desinfektionsmittel für die Hände. Und: Bring alles mit zum Baden, was du brauchst, damit du nicht von anderer Leute Sachen abhängig bist. Dazu gehören neben Handtuch und etwaigen Spielzeug auch Dinge zum Grillen, falls das an der Stelle erlaubt ist.

Corona bringt viele Symptome mit – auch für nicht Infizierte. Besonders jetzt ist es wichtig, auf die eigene körperliche und seelische Gesundheit zu achten. Das meint auch weder besonders unvorsichtig und fahrlässig zu handeln noch sich Zuhause für immer einzuschließen und jede „Gefahr“ im Leben zu meiden! Mit unseren Tipps fürs Schwimmbad kannst du dich hoffentlich etwas sicherer fühlen und den Sommer mehr genießen. 💖

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->