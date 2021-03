Corona: Diese Stars sind schon geimpft

Aktuell gibt es nur ein Thema in den täglichen Nachrichten: Corona-Impfungen – auch im Leben der Stars! Nachdem sich schon viele Sänger, Schauspieler, Stars und Sternchen mit dem Virus infiziert haben, geht es jetzt darum, möglichst schnell zu impfen. Für manche Stars und Hollywood-Legenden ist dieser Wunsch bereits in Erfüllung gegangen. Vor allem in Großbritannien und den USA erhielten schon einige Welt-Stars eine der zur Verfügung stehenden Impfungen. Immerhin gehören die beiden Länder laut Statistik zur Top 5 der am schnellsten impfenden Ländern gegen das Coronavirus. Ebenso wie bei uns in Deutschland geht es in erster Linie aber darum, besonders gefährdete Mitbürger*innen zu schützen. Deswegen gilt auch bei den Stars: Wer alt und/oder eine Vorerkrankung hat, darf sich zuerst impfen lassen. Wer zu den Stars gehört, die jetzt schon aufatmen können, erfährst du in dieser Galerie!