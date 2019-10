Passend zur neuen Kampagne #Follow Yourself von BRAVO und Instagram Deutschland kommen hier jede Menge cooler Sprüche. Für mehr Realness, Coolness & Awareness auf Social Media und im Real Life! Vergiss nie, dass du folgen und dich inspirieren lassen kannst von wem du willst – aber bleib dir selbst treu. DU selbst sein steht dir nämlich am allerbesten. Also, probier dich aus und lass dich nicht unterkriegen. #FollowYourself