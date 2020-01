Coachella 2020: Termin

Die Stadt Indio in Kalifornien, wo das Coachella-Festival jedes Jahr stattfindet, liegt rund zwei Stunden von Los Angeles entfernt. An zwei Wochenenden verwandelt sich auch 2020 das Coachella Valley zum angesagtesten Hotspot für Fans und Stars – und das seit 1999! Egal, ob Kylie Jenner, Gigi Hadid, Why Don't We, Cardi B, oder Justin Bieber – sie alle gehören seit Jahren zu den Stammgästen des Festivals. Und auch immer mehr deutsche Stars reisen für das Festival nach Amerika! Stefanie Giesinger, Lena Meyer-Landrut und Caro Daur waren zum Beispiel schon dabei. Kein Wunder, denn auf dem Festival bekommt man einiges geboten! Musikalisch ist hier für jeden Geschmack etwas dabei: Von Pop, Alternative-Rock, über Hip-Hop bis hin zu Elektro gibt’s hier auf vielen verschiedenen Bühnen einfach alles zu hören. Dieses Jahr ist es jeweils an den Wochenenden vom Freitag, den 10. April bis Sonntag, den 12. April und Freitag, den 17. April bis 19. April so weit.

Der Coachella-Look

Das Coachella ist vor allem auch für die coolen Outfits seiner Besucher bekannt: Alle kommen im Hippie-Style und überlegen oft schon Monate im Voraus, was sie anziehen könnten. Auch hierzulande wollen viele den Coachella-Look nachstylen!

So teuer sind Coachella-Tickets

Wer sich dafür entscheidet, zum Coachella-Festival nach Indio zu reisen, muss tief in die Tasche greifen. Schließlich kommen nicht nur Kosten für den Flug, Unterkunft und Verpflegung, sondern auch für die Tickets auf einen zu. Für einen Wochenend-Pass muss man mindestens 380 Euro hinblättern, wenn man Tickets im Pre-Sale ergattern konnte. Wer ein VIP-Ticket inklusive Safari Camping, Shuttle und Access all Areas haben will, muss bis zu 8500 Euro abdrücken. Ganz schön saftige Preise – trotzdem sind die Tickets meist in Minuten ausverkauft!

Coachella 2020: Das Lineup

Auch 2020 kann sich das Lineup fürs Coachella wieder sehen lassen! So treten neben Headlinern wie Frank Ocean, Travis Scott und Rage Against The Machine auch Superstars wie DJ Calvin Harris, die K-Pop-Stars BIGBANG, Rapper Big Sean, Swae Lee und die deutsche US-Durchstarterin Kim Petras auf. Aber das ist längst nicht alles! Das Coachella ist bekannt dafür, dass die Stars jede menge Überraschungs-Gäste auf die Bühne holen. So hatte 2019 Justin Bieber im Set von Ariana Grande sein Bühnen-Comeback gefeiert. Check hier das gesamte Lineup:

