CNCO: Ihr krasser neuer Style!

Die Latino-Boys von CNCO waren schon vorher ein echter Hingucker, doch jetzt haben sich drei der süßen Jungs einen neuen Style zugelegt…

Mega Erfolg von CNCO

Joel, Christopher, Richard, Zabdiel und Erick bilden die momentan wohl heißeste Boy-Band überhaupt: CNCO! Ende 2015 wurden sie durch die lateinamerikanische Castingshow „La Banda“ bekannt und sind nun auf der Überholspur. Die „Reggaetón Lento“-Stars lassen weltweit Millionen Mädels-Herzen mit ihrer Stimme und ihrem hotten Style höherschlagen.

CNCO: Ihre neue Single!

Vor wenigen Tagen kündigten die CNCO-Jungs an, dass am 20. Juli endlich das neue Musikvideo zu ihrer Single „Se Vuelve Loca“ kommen wird! Sie schrieben auf Insta: „Die Gerüchte sind wahr, Se Vuelve Loca wird unsere nächste Single mit Video sein. Wir haben noch viel mehr zu erledigen. Wir lieben euch alle so sehr! Wir sind zurück!!“

Der neue CNCO-Style

Passend zur Ankündigung posteten die Boys ein heißes Gruppenfoto und da fällt vor allem eines auf: drei der Latino-Jungs haben einen krassen neuen Style!

Nach Richards Mega-Makeover vor einiger Zeit, ist jetzt auch Zabdiel blond! Krass! Das gibt dem 20-Jährigen definitiv einen ganz neuen Look.

#SVLCNCO 20 de julio!! Ein Beitrag geteilt von Zabdiel De Jesús (@zabdieldejesus) am Jul 9, 2018 um 5:04 PDT

Auch Joel sieht deutlich verändert aus. Seine süßen Locken hat der Hottie gegen glatte Haare eingetauscht. Auch sein Markenzeichen, das Bandana, scheint Geschichte zu sein.

Erick trägt jetzt statt seines coolen Man-Buns eine Kurzhaarfrisur, die den Sänger irgendwie viel erwachsener aussehen lässt.

Fakt ist, dass sich am Look der drei CNCO-Boys echt einiges verändert hat. Ob Christopher wohl auch noch ein krasses neues Makeover bekommt? Wir würden uns auf jeden Fall freuen, denn der neue Style der anderen Latino-Jungs ist echt hot!

Hast du dir schon die neue BRAVO geholt? Wenn nicht, dann ab zum Kiosk!

(Foto Bravo)