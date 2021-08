"Charmed"-Star Alyssa Milano: Autounfall

Autounfall von Alyssa Milano: Onkel des "Charmed"-Stars erleidet Herzinfarkt am Steuer

Acht Staffeln lang spielte Alyssa Milano "Phoebe Halliwell" in der Erfolgsserie "Charmed". Jetzt erlebte die Schauspielerin einen furchtbaren Autounfall mit ihrem Onkel und rettete dabei vermutlich beiden das Leben. Am Dienstag war Alyssa Milano Beifahrerin bei ihrem Onkel Mitch, der hinterm Steuer plötzlich ein medizinisches Problem hatte. Die Polizei verriet gegenüber TMZ, dass ihr Onkel wohl wegen eines Herzinfarkts in Ohnmacht gefallen sei, während sie von einem anderen Auto gestoßen wurden. Das Auto driftete auf die entgegengesetzte Fahrbahn, wo es mit anderen Autos kollidierte. Der "Charmed"-Star reagierte jedoch schnell und konnte das Auto stoppen, bevor noch schlimmeres passiert ist …

So rettete "Charmed"-Star Alyssa Milano ihrem Onkel und sich selbst das Leben!

Laut TMZ soll Alyssa Milano bei dem Autounfall die große Retterin gewesen sein. Während ihr Onkel am Steuer ohnmächtig war, lehnte sich der "Charmed"-Star über ihm, um die Bremse mit ihrer Hand zu betätigen. Sofort nachdem das Auto zum Stehen gekommen sei, begann sie mit einer Herz-Lugen-Wiederbelebung. Das machte die Schauspielerin so lange, bis der Krankenwagen angekommen sei. Zum Glück war sie damit nicht alleine, ein paar aufmerksame und freundliche Passanten hielten an, um Alyssa Milano zu helfen. Ihr Onkel Mitch wird mittlerweile im Krankenhaus behandelt und dem "Charmed"-Star scheint es wieder etwas besser zu gehen. Sie twitterte nur kurze Zeit später: "Wir sollten alle jede Chance nutzen, die wir haben, um die Menschen zu beschützen, die wir lieben. Lasst euch impfen. Tragt Masken. Verschließt eure Waffen sicher. Lernt die Herz-Lugen-Wiederbelebung. Kleine, gewöhnliche Handlungen. Es ist nicht schwer sich umeinander zu kümmern, aber es ist so wichtig." Hoffentlich erholen sich beide von diesem schlimmen Autounfall.

