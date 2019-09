Nach 9 Jahren Ehe gaben Jenna Dewan und Channing Tatum letztes Jahr ihre Trennung bekannt, was alle ihre Fans total erschütterte. Kennegelernt hatten sich die beiden am Set ihrer Tanz-Movies "Step Up". Tochter Everly lebt weiterhin bei ihrer Mum, die mittlerweile einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Und auch Channing ist wieder verliebt und in einer Beziehung mit Sängerin Jessie J.👫