Cellulite: Was ist das?

» Fact 5! Verwechsel die Fettschicht unter der Haut aber nicht mit den Fettpölsterchen, die schon mal an den Hüften oder am Bauch auftauchen: Das ist Körperfett und hat mit Cellulite nur wenig zu tun. Es können also auch total dünne Girls Orangenhaut haben!

» Fact 6! Normalerweile reguliert der Körper die Dicke dieser Fettschicht - was zuviel drin ist, wird raustransportiert. Hat die Schicht aber zu viel Fett & Schadstoffe in sich, kann sie's nicht mehr raus bringen. Was tun? Der Körper lagert die Fette und Giftstoffe (auch "Schlacke" genannt) einfach an ein paar Stellen ab - und das sind die, an denen Cellulite auftritt: Am Po, an den Oberschenken, an den Oberarmen und an den Hüften bilden sich Ablagerungen oder Verschlackungen im Fettgewebe, die das Gewebe anschwellen lassen - was dann als Cellulite sichtbar wird!

» Fact 7! Dass die Fettschicht der Haut die Giftstoffe und Fette nicht mehr richtig abbauen kann und Cellulite entsteht, kann mehrere Ursachen haben:

- Genetische Ursachen - Orangenhaut kann in der Familie liegen!

- Falsche Ernährung - zuviel, zu fettes und zu süßes Essen fördert das Fett!

- Rauchen - die Zellen verschließen sich, das fett staut sich!

Puh - Infos ohne Ende! Im nächsten Teil des großen Cellulite-Specials kannst du feststellen, ob du wirklich Cellulite hast - mit unserem Cellulite-Test!