Carla Díaz: 10 Fakten über die neue "Élite"-Schauspielerin

Wenn du die vergangenen Tage fleißig die neue und vierte Staffel von "Élite" verfolgt hast, dann hast du einige neue Charaktere gesehen. Eine von ihnen ist Ari alias Carla Díaz. Was gibt es über die Schauspielerin zu wissen? Wir verraten es dir!

Carla Díaz: "Élite"-Rolle

In "Élite" spielt Carla Díaz den Neuzugang Ariadna "Ar"“ Blanco Commerford. Dabei handelt es sich um eine der neuen Hauptcharaktere der Serie. Sie ist die Zwillingsschwester von Patrick Blanco Commerford, der ebenfalls neu an der Schule und neu in der Serie ist. Und es wird noch interessanter. Die beiden sind die Kids des neuen Schulleiters. Das heißt, wann immer die beiden etwas anstellen, müssen sie nicht nur eine Standpauke von dem Schulleiter anhören, sondern auch von ihrem Vater. Und die beiden sind keine Unschuldsengel … 👀

Carla Díaz: Herkunft, Alter, Sternzeichen

Carla Díaz ist am 19. Juli 1998 in Madrid, Spanien geboren. Sie ist also aktuell 22 Jahre alt und feiert bald ihren 23. Geburtstag! (Stand: 25. Juni). Ihr Sternzeichen ist Krebs, was darauf schließen lässt, dass sie emotional, ehrlich, leidenschaftlich und treu ist.

Carla Díaz: Größe

Auch wenn Carla sehr kleinen auf Promo-Fotos von "Élite" aussieht, so hat so mit einer Größe von 1,63 Meter genau die Größe der durchschnittlichen Frau.

Carla Díaz Instagram: Alles was sie liebt

Vor nicht einmal einer Woche hatte die Schauspielerin Carla Díaz ca. 350k Follower auf Instagram. Nun sind es 1 Million Fans, die ihr auf der Social-Media-Plattform folgen – Wow! (Stand: 25. Juni). Auf Insta zeigt sie auch ganz ungeniert, wie sehr sie sich und ihren Körper liebt. Ungehemmt postet sie Oben-ohne-Fotos und zensiert diese an gewissen Stellen. 😜 Sie postet Fotos, auf denen sie raucht oder Alkohol trinkt. Sie hat zwar eine gewisse Vorbild-Funktion und eine große Reichweite, verstellt sich aber auch anscheinend für 1 Million Follower nicht. (Trotzdem ist Rauchen absolut uncool und gesundheitsschädlich!) Carla Díaz reist gerne, besucht neue Orte, geht gerne essen und postet enorm viele Pics mit ihren Friends. Sie zeigt uns einfach ihre bunte, crazy Welt – und das ist schön! 🌏

Wieso hat Carla Díaz kurze Haare?

Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen bei "Élite" hat Carla Díaz einen Kurzhaar-Schnitt. Hat das einen bestimmten Grund? Mit ihrem Pixie Cut sticht die Schauspielerin heraus und setzt sich von dem "typischen girly Look" ab. Coole Outfits, knallige Farben und kurzen Haare – Sie ist die moderne Version der Stilikone Audrey Hepburn.

Carla Díaz: Schauspiel-Karriere

Obwohl Carla Díaz erst Anfang 20 ist, so hat sie schon über 10 Jahre an Schauspiel-Erfahrung. Sie hat in einigen spanischen Serien und Filmen mitgespielt und im Laufe der Zeit ihr schauspielerisches Talent perfektioniert. Mit ihrer Rolle als Ari in "Élite" kam dann der verdiente internationale Durchbruch. Glückwunsch! 🥳

Carla Díaz: Boyfriend

Schaut man sich den Insta-Feed der hübschen Schauspielerin genauer an, dann ist sie mit einigen Boys und Girls wirklich sehr vertraut. Ganz nah umschlungen wird das ein oder andere Bild gemacht. Aber von einem Boyfriend ist keine Spur. Entweder Carla ist Single, oder sie hat eine Beziehung mit einem Boy*Girl und hat sich dafür entschieden, diese Info für sich zu behalten und die Beziehung nicht öffentlich zu machen.

Was verdient Carla Díaz?

Laut einigen verschiedenen Quellen soll Carla aktuell ca. ein Nettovermögen um die 418.000 Euro haben. Natürlich gibt für diese Summe keine Garantie , aber vorstellbar ist es.

Carla Díaz: Twitter und TikTok

Tatsächlich hat Carla Díaz bisher noch kein Twitter oder TikTok. Bei einer Person des öffentlichen Lebens ganz schön crazy. 😃 Sie sucht sich also gezielt ihre Social-Media-Plattform aus und weiß ganz genau, was sie mit ihren Fans teilt und was nicht … dies kann auch den Punkt "Sie würde ihre Beziehung geheim halten, wenn sie eine hätte" untermauern. Nur, weil man in der Öffentlichkeit steht, ist man nicht verpflichtet, alles preiszugeben. Auch Carla und ihre Kollegen verdienen ein Privatleben.

Hat Carla Díaz Tattoos?

Ja, die 22-jährige Schauspielerin ist tätowiert. Aber sie hat keine sonderlich großen Tattoos. Eher kleine "random Tattoos". Keine Schattierungen, keine Farben, es sind kleine Tattoos mit feinen Linien. Da haben wir zum Beispiel ein kleines Dreieck auf ihrer Po-Backe, eine Rose am Arm und ein Kreis am Bauch.

