Cardi B ist die Power-Frau im internationalen Rap-Business. Mit Hits wie "Bodak Yellow" und "I Like It" wurde sie in kürzester Zeit zur gefragtesten Rapperin der Welt. Stars wie Bruno Mars, Ed Sheeran, Camila Cabello und viele mehr wollen unbedingt einen Song mit der Hit-Makerin. Auf Instagram hat die Künstlerin mittlerweile über 47 Millionen Follower. Ihr Markenzeichen: ihre Ehrlichkeit, denn sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie kritisiert öffentlich Präsident Donald Trump, das Steuersystem und andere Themen, die ihr gegen den Strich gehen. Dabei geht jeder ihrer Realtalks viral und wird auch von vielen anderen Stars gefeiert.