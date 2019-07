Auch am Set der Netflix-Serie "Riverdale" hat es ein zweites Mal richtig doll gekfunkt: Und zwar zwischen Veronica-Darstellerin Camila Mendes und ihrem Co-Star Charles Melton! Die beiden sind noch nicht lange zusammen, aber ein absolutes Traum-Paar! Im BRAVO-Interview hat der "Riverdale"-Star übrigens verraten, was für ihn in der Liebe zählt …