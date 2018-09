Bushido: Tattoo für seine geliebte Mama!

Auf Bus Laptop ist kurz zuvor per E-Mail die Tattoo-Vorlage eingetroffen. An der Hotelrezeption hat er sich den Schriftzug "Luise Maria" (so der Name seiner Mama) ausdrucken lassen. Endlich ist auch Napo (r.) da, der einzige Tattoo-Künstler, den Bu an seine Haut lässt. "Wir haben uns mal bei einem meiner Konzerte in Wien kennengelernt. Vor drei Jahren habe ich mir von ihm mein letztes Tattoo machen lassen". Auch die legendären "Berlin"- und "Electro Ghetto"-Schriftzüge auf seinen Armen ließ sich Bu von dem Wiener stechen.