BTS: Süße Spiele mit Hund

BTS bekommt neues Mitglied

Die BTS-Army ist bekannt für ihre große Fan-Liebe, kaum eine andere Boy-Band auf der Welt wird so verehrt wie die fünf Boys aus Süd-Korea! Doch jetzt kriegen Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM und J-Hope Konkurrenz in Sachen Cuteness! Schuld daran ist der neue flauschige Freund ihres Band-Kollegen V, denn der hat seinen tierischen Nachwuchs in einem super süßen Twitter-Video vorgestellt.

엄마표 샌드위치에 제정신아닌 탄 pic.twitter.com/WyH56sO4T3 — 방탄소년단 (@BTS_twt) 26. Februar 2019

So süß ist V's Welpe Tannie

Tannie heißt der kleine Hundewelpe, doch er kann nicht nur süß aussehen. In dem Video präsentieren er und sein Herrchen, BTS-Superstar V, stolz, welche Kunststückchen er schon so drauf hat – und das sind nicht nur "Sitz" und "Platz"! Tannie kann sogar High Five geben und mit seiner Nasenspitze an Vs Hand springen! Und das kommt so gut bei der BTS-Army an, dass Tannie sogar schon eigene Fan-Accouts hat – läuft bei ihm. ;)

Stars und ihr Haustiere

Nicht nur die "Bangtan Boys" haben süße Hunde, auch viele andere Stars können nicht auf ihre Vierbeiner verzichten. Klar, denn Hunde sind sehr treue Tiere, die ihre Besitzer bedingungslos lieben und nicht für ihren Fame oder ihr Geld! Etwas, das im Show-Business sehr selten ist! Hier könnt ihr die süßesten Star-Hunde sehen …