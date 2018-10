BTN-Star Laura Maack verkuppelt ihre Fans

Tinder und Lovoo waren gestern, jetzt kommt „Follow Your Heart“ von und mit „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin Laura Maack („Paula“)!

Laura Maack startet eigene Kuppel-Show

Laura Maack ist selbst Single und kuschelt deshalb hauptsächlich mit ihrem süßen, weißen Pudel namens Mucki. Doch manchmal wünscht sich auch die 31-Jährige Power-Frau einen Partner an ihre Seite. Bisher hat der BTN-Star den noch nicht gefunden… Aber nur, weil Laura selbst noch nicht der Richtige über den Weg gelaufen ist, heißt das nicht, dass sie es anderen nicht gönnen würde. Deshalb kam sie eines Abends auf die Idee, dass sie anderen Singles bei der Partnersuche ein bisschen helfen könnte! Also startete die Schauspielerin jetzt kurzerhand auf ihrem Insta-Profil ihre eigene Kuppel-Show namens „Follow Your Heart“!

So will Laura Maack ihren Single-Fans helfen

Das Konzept von Laura Maacks Verkupplungs-Aktion erklärte sie in ihrer Insta-Story: „Du drehst einfach ein Video, umschreibst dich, ich poste das hier und verlinke dich und du kannst angeschrieben werden!“ Eigentlich ganz einfach, oder? Die Idee kam bei den 359.000 Abonnenten der BTN-Darstellerin mega gut an, denn sie bekam direkt super viele Nachrichten zu dem Thema zugeschickt. Doch darin gestanden ihr die meisten Fans, dass sie zwar super gerne Lauras Support in Punkto Liebe hätten, sich aber nicht trauen, ein Video von sich zu drehen. Also überlegte Laura Maack, wie sie auch den Schüchternen unter ihren Fans zur Liebe des Lebens verhelfen könnte und bot ihnen an, ihr zumindest alle Eckdaten zuzuschicken und sie würde daraus dann selbst einen Aufruf basteln.

Erste Kandidatin geht ins Rennen

Doch tatsächlich gab es auch schon ein mutiges Single-Girl unter Lauras Fans, das sich einen Ruck gab und der Schauspielerin ein paar Videos von sich schickte. Die erste Kandidatin bei „Follow Your Heart“ heißt Saskia, ist 22 und kommt aus Hamburg. Ob Saskia schon bald einen Mann findet, werden wir hoffentlich auf Lauras Instagram-Profil erfahren. Und sie selbst ist natürlich sowieso am aller neugierigsten, ob ihre Kuppel-Aktion fruchtet: „Ich möchte natürlich dann auch informiert werden, ob das geklappt hat oder nicht!“, betonte die 31-Jährige.

