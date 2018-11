BTN-Star Eule: Jetzt reicht es ihr!

Seit März 2017 gehörte Eule fest zur „Berlin – Tag und Nacht“-Clique. Doch jetzt ist Schluss mit BTN…

BTN: Trauriger Abschied von Eule

Die „Berlin – Tag und Nacht“-Fans können es noch nicht fassen: Eule aka Jazzy Gudd hatte gestern nach mehr als 1,5 Jahren ihren letzten Auftritt in der beliebten RTL2-Serie. Und der Abschied war mega dramatisch! Nachdem ihr Freund „Jannes“ (Benjamin Mittelstädt) mit ihr Schluss gemacht hat, versteht Eule die Welt nicht mehr… obwohl die beiden sich lieben, sieht „Jannes“ keine Chance für eine gemeinsame Zukunft und verlässt sie. Für Eule bricht eine Welt zusammen und sie fasst einen krassen Entschluss: Sie verlässt Berlin!

Eules rührende letzte Worte

Mit einem emotionalen Insta-Post verabschiedete sich die hübsche Schauspielerin nun offiziell von ihren BTN-Kollegen und den Fans der Serie: „Hey meine Liebsten ♡ Da ich aktuell sowieso nicht weiß, wie ich meine 1000 Gedanken am Besten in Worte fasse, möchte ich einfach auf dem Weg nochmal DANKE sagen. Ich hatte so tolle Momente bei „Berlin – Tag und Nacht“ , hab wundervolle Menschen kennengelernt und fantastische Erfahrungen sammeln dürfen“, schrieb Eule, die für ihre leuchtend grünen Haare bekannt ist. Nach ihrem Ausstieg bekam Eule natürlich jede Menge Fragen dazu, warum sie ihre Rolle in der angesagten Vorabendserie aufgegeben hat. Auch dazu nahm Eule via Insta Stellung: „Für alle die sich fragen, wieso ich ausgestiegen bin: Das hatte mehrere Gründe und würde hier jetzt einfach den Rahmen sprengen“, schrieb sie und kündigte an: Vielleicht mach ich euch mal ein Video fertig zu dem Thema.“

Was macht Eule jetzt?

Ein Grund, der Eule zu ihrem BTN-Ausstieg geführt hat, ist mit Sicherheit ihre Musikkarriere. Die „The Voice Of Germany“-Kandidatin von 2015 geht nämlich ab 6. März 2019 auf Deutschland-Tour! „Wer mich jetzt schon vermisst, kann mich ja mal auf nem Konzert besuchen kommen“, schrieb Eule. In 8 Städten könnt ihr das grünhaarige Multitalent dann auf der Bühne bewundern!

