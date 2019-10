Britney Spears ist ein Mega-Star – doch leider machte sie der Erfolg in jungen Jahren ziemlich kaputt. Aufgrund psychischer Probleme geriet sie immer wieder in Trouble mit der Polizei, und verursachte einen Skandal nach dem anderen. Sie ließ sich zum Beispiel ohne Slip von Paparazzis knipsen, feierte wild mit Paris Hilton, rasierte sich vor den Objektiven der Presse die Haare ab und ließ sich tätowieren, begann nach Alkohol-Exzessen Entziehungs-Kuren, die sie wiederholt abrach. Heute geht es ihr zwar besser, doch so richtig glücklich scheint der Pop-Star nicht mehr zu werden … 😪