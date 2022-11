Brian Austin Green alias „David Silver“

Weil er jünger als der Rest der Clique ist, versucht er alles, um dazuzugehören. Nebenbei belügt und betrügt „David Silver“ seine Freundin „Donna“ immer wieder und droht, auf die schiefe Bahn zu geraten. Am Ende bekommt er jedoch alles in den Griff und heiratet „Donna“ sogar. Auch im wahren Leben ist Brian Austin Green (45) seit 2010 verheiratet. Und zwar mit keiner Geringeren als Megan Fox (32)! Mit ihr hat er inzwischen sogar drei Kinder. Nach dem Serien-Aus von „Beverly Hills, 90210“ war er unter anderem in Serien wie „Desperate Housewives“ zu sehen.