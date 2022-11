Brennen in der Scheide beim Sex!

Gerade bei den ersten Malen, wenn die Aufregung noch sehr groß ist, wird die Scheide bei manchen Mädchen trotz sexueller Erregung nicht feucht genug. Dann kann die Schleimhaut in der Vagina durch die Reibung des Penis wund werden. Kleine Verletzungen sind dann möglich, die sich entzünden können. Am besten du fasst deshalb vor dem Geschlechtsverkehr mal an deine Vagina, um zu testen, ob diese feucht ist. Falls nicht, kannst du mit einem hautfreundlichen, pH-neutralen Gleitgel nachhelfen, das du zum Beispiel in der Drogerie bekommst. Manchmal reicht aber auch ein bisschen Spucke.