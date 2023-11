BRAVO The Hits 2023: Die besten Songs aus 2023

Das Ende des Jahres rückt immer näher und so beginnen viele die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen: die schönsten Erlebnisse, aber auch die traurigen Momente. Auch wir erinnern uns an ein tolles musikalisches Jahr 2023 zurück, das uns bisher so viele coole neue Songs gegeben hat. Auf der neuen BRAVO The Hits 2023 reisen wir mit den 50 größten Hits des Jahres durch 2023. Diesmal mit dabei: Miley Cyrus, Selena Gomez, Ed Sheeran, Peter Fox, Nina Chuba, Olivia Rodrigo, Michael Schulte und noch gaaaaaanz viele mehr!

Die neue BRAVO The Hits 2023 gibt es ab dem 10. November überall im Handel, online oder im Stream. Hier könnt ihr in die neue BRAVO The Hits 2023 reinhören und sie bestellen. Viel Spaß beim Anhören der Tracks!