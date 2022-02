BRAVO-Otto-Sieger*innen 2021

Kategorie Sänger*in international

Platz 1: Ariana Grande – Das zweite Mal in Folge kann Ariana Grande die BRAVO-Otto-Wahl in der Kategorie Sänger*in international für sich entscheiden. Dabei war die Sängerin dieses Jahr musikalisch gar nicht mal so aktiv. Dafür gab es für die Fans ein ganz anderes Highlight: Sie stand wieder vor der Kamera. Diesmal für den Netflix-Film "Don’t Look Up". Mit ihrem Auftritt in der Komödie begeisterte Ariana Grande alle Zuschauer*innen. Und wer weiß? Vielleicht sehen wir den Superstar schon bald in einem weiteren Filmprojekt. Vielleicht beglückt sie uns ja aber auch mit neuer Musik.

Platz 2: Billie Eilish

Platz 3: Justin Bieber