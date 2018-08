BRAVO Hits 56 VÖ 09.02.2007 Universal Disk 1: 01. Nelly Furtado feat. Rea Garvey - All Good Things (Come To An End) 02. Gwen Stefani - Wind It Up 03. Soccx - Scream Out Loud 04. Monrose - Shame 05. Nevio - Amore Per Sempre 06. Christina Aguilera - Hurt 07. Xavier Naidoo - Was wir alleine nicht schaffen 08. Beyoncé Knowles - Irreplaceable 09. US 5 - One Night With You 10. Stacie Orrico - So Simple 11. The Pussycat Dolls feat. Timbaland - Wait A Minute 12. Bushido - Janine 13. Nas feat. Will.I.Am - Hip Hop Is Dead 14. Fergie feat. Will.I.Am - Fergalicious 15. Kelly Clarkson - Walk Away 16. Gnarls Barkley - Gone Daddy Gone 17. Shawn Desman - Shook 18. Eric Prydz vs. Floyd - Proper Education 19. Cascada - Everytime We Touch 20. Kate Ryan - Alive 21. Scooter - Behind The Cow Disk 2: 01. Tokio Hotel - Übers Ende der Welt 02. P!nk - Nobody Knows 03. Keane - Try Again 04. Take That - Patience 05. Shakira feat. Carlos Santana - Illegal 06. Snow Patrol - Chasing Cars 07. James Morrison - Wonderful World 08. Simon Webbe - Coming Around Again 09. 2Raumwohnung - Besser geht's nicht 10. Anajo - Wenn du nur wüsstest 11. Reamonn feat. Lucie Silvas - The Only Ones 12. Juli - Wir beide 13. Razorlight - America 14. LoveX - Guardian Angel 15. Nickelback - If Everyone Cared 16. Falco - Männer des Westens 17. Lemon Ice - Only You 18. Sido - Ein Teil von mir 19. Caramelle feat. Nitro - Self Control 20. Yvonne Catterfeld - Die Zeit ist reif 21. Declan - An Angel