BRAVO Hits 110: Diese heiße Playlist darf im Sommer nicht fehlen

Hol dir die neuen BRAVO Hits 110! Auf dich warten 48 heiße Songs, die deine Ohren zum Fackeln bringen! Mit dabei sind Chartstürmer Robin Schulz, LEA & Capital Bra, Tom Gregory, Dua Lipa, Gentleman und noch viele mehr. Diese Playlist ist einfach hot und lässt deinen Sommer garantiert unvergesslich werden! Ab dem 31. Juli gibt es die BRAVO Hits 110 als CD im Handel und im BRAVO Shop zu kaufen, natürlich ist sie auch bei Amazon Music, im iTunes Store und dem Google Play Store erhältlich. Worauf wartest du noch? Hier kannst du die BRAVO Hits 110 bestellen!

BRAVO Hits 109: Das ist die Tracklist

CD 1

1. Robin Schulz & Wes – Alane

2. Jawsh 685 feat. Jason Derulo – Savage Love (Laxed-Siren Beat)

3. Ava Max – Kings & Queens

4. Lady Gaga & Ariana Grande – Rain On Me

5. Phil The Beat – Heart To Heart

6. VIZE & Tom Gregory – Never Let Me Down

7. Georg Stengel – Mars

8. LA Vision & Gigi D'Agostino – Hollywood

9. Purple Disco Machine & Sophie and The Giants – Hypnotized

10. Joel Corry feat. MNEK – Head & Heart

11. Regard & Raye – Secrets

12. twocolors – Lovefool

13. Becky Hill & Sigala – Heaven On My Mind

14. Tujamo & VIZE feat. MAJAN – Lonely

15. Kygo feat. OneRepublic – Lose Somebody

16. Sam Feldt & VIZE feat. Leony – Far Away From Home

17. Jonas Brothers feat. Karol G. – X

18. Tones And I – Ur So FuckInG cOoL

19. Dua Lipa – Break My Heart

20. SIA – Together

21. Ellie Goulding – Power

22. Katy Perry – Daisies

23. Juan Daniél – Buenos Momentos

24. Conkarah feat. Shaggy – Banana (DJ Fle - Minisiren Remix)

CD 2

1. Mark Forster – Übermorgen

2. WIER, Alexa Feser, Annett Louisan ... – Best Of Us

3. Michael Patrick Kelly – Beautiful Madness

4. Milow – Whatever It Takes

5. Tom Gregory – Rather Be You

6. Winona Oak & Robin Schulz – Oxygen

7. Kungs feat. Jhart – Dopamine

8. David Puentez – LaLaLife

9. Apache 207 – Boot

10. Bausa feat. Bozza – Selfmade Babylon

11. LEA & Capital Bra – 7 Stunden

12. Lotte – Mehr davon

13. Surfaces & Elton John – Learn To Fly

14. James Blunt – Should I Give It All Up

15. Joris – Nur die Musik

16. Christopher – Leap Of Faith

17. Lizot – Weekend

18. Lucky Luke – Cooler Than Me

19. ZEDD & Jasmine Thompson – Funny

20. Milky Chance & Jack Johnson – Don't Let Me Down

21. Johannes Oerding – Anfassen

22. Gentlemen – Ahoi

23. Mike Singer – 100Tausend

24. Michele Morrone – Hard For Me