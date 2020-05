BRAVO Hits 109: Diese Hits muss man liken!

Hol dir Gute Laune Vibes mit der neuen BRAVO Hits 109! Auf dich warten 48 Songs mit absoluter Like-Garantie. Mit dabei sind Chartstürmer The Weeknd, Power Girl Dua Lipa, Star-DJ Felix Jaehn und noch viele mehr. Dieser Soundtrack verwandelt jeden schlechten Tag in einen guten und sorgt für happy Momente ohne Ende. Ab dem 08. Mai gibt es die BRAVO Hits 109 als CD im Handel und im BRAVO Shop zu kaufen, natürlich ist sie auch bei Amazon Music, im iTunes Store und dem Google Play Store erhältlich. Worauf wartest du noch? Hier kannst du die BRAVO Hits 109 bestellen!

BRAVO Hits 109: Das ist die Tracklist

CD 1

1. The Weeknd – Blinding Lights

2. Dua Lipa – Physical

3. Lady Gaga – Stupid Love

4. Jonas Brothers – What A Man Gotta Do

5. The Pussycat Dolls – React

6. Doja Cat – Say So

7. Surf Mesa feat. Emilee – ily (i love you baby)

8. Meek Mill feat. Justin Timberlake – Believe

9. Ed Sheeran & Travis Scott – Antisocial

10. Rita Ora – How To Be Lonely

11. G-Eazy feat. Tory Lanez & Tyga – Still Be Friends

12. Lil Mosey – Blueberry Faygo

13. Powfu feat. beabadoobee – death bed (coffee for your head)

14. YOUNOTUS & Julian Perretta – Your Favourite Song

15. Kygo, Zara Larsson & Tyga – Like It Is

16. Alan Walker & Ruben – Heading Home

17. Ben Dolic feat. B-OK – Violent Thing

18. James Blunt – The Truth

19. Giant Rooks – Watershed

20. Michael Schulte – Keep Me Up

21. OneRepublic – Didn't I

22. Zoe Wees – Control

23. Tom Gregory – Fingertips

24. Ray Dalton – In My Bones

CD 2

1. Alicia Keys – Underdog

2. Justin Bieber feat. Quavo – Intentions

3. BENEE feat. Gus Dapperton – Supalonely

4. Nico Santos & Topic – Like I Love You

5. AnnenMayKantereit – Ausgehen

6. Clueso – Sag mir was du willst

7. Mabel – Boyfriend

8. KAROL G & Nicki Minaj – Tusa

9. LEA – Treppenhaus

10. Max Giesinger – Nie stärker als jetzt

11. CÉLINE – Tränen aus Kajal

12. Pietro Lombardi – Kämpferherz

13. Ramon Roselly – Eine Nacht

14. Silbermond – Machen wir das Beste draus (homerecordings)

15. Freya Ridings – Love Is Fire

16. Celeste – Stop This Flame

17. Felix Jaehn feat. GASHI & FAANGS – SICKO

18. Elderbrook – Numb

19. Fritz Kalkbrenner – Good Things

20. Harrison – Touch Me

21. Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones – Love To Go

22. Nea – Some Say (Felix Jaehn Remix)

23. VIZE & Felix Jaehn – Thank You [Not So Bad]

24. Vicetone & Tony Igy – Astronomia