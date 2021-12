YMU Music verklagt Boy-Band

Es geht um Millionen: 5 Seconds of Summer gehört zu den erfolgreichsten Boy-Bands dieser Tage. Ein Erfolg, der den Jungs Millionen an Euro eingebracht hat – von denen sie wohl bald ein paar werden abgeben müssen.

Auch spannend:

Zumindest, wenn es nach dem Management-Team geht! Denn es war offenbar so: Im Februar hatte die Band YMU angestellt und das Management-Team hat für die Jungs Merchandise-Deals abgeschlossen, es folgten Millionen von Dollar an Vorschüssen und andere Zahlungen an die Band-Mitglieder. Davon hat nur leider das Management-Teams absolut gar nichts gesehen! Wenn man YMUs Vorwürfen glaubt, wurde das Team von der Band gefeuert, kurz nachdem die Verträge abgeschlossen waren und kurz BEVOR das Geld zu fließen begann. 😯

Es geht um 2,5 Millionen Dollar

Auf diese perfide Weise soll die Band versucht haben, die vereinbarte Provision von 15 % zu vermeiden. Wow, sollte das stimmen, wäre das wirklich eine miese Aktion von 5 Seconds of Summer! Aus den Dokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass YMU der Band in den letzten Monaten Rechnungen zugeschickt habe, um die vereinbarte Provision zu erhalten. Doch es sei keine Reaktion gekommen. Nun glaubt das Management-Team, man würde versuchen, YMU zu einem Preisnachlass zu zwingen – stattdessen entschied man sich aber für eine Klage! Es geht immerhin um 2,5 Millionen Dollar. Eine Reaktion von 5 Seconds of Summer zu der Situation steht übrigens noch aus.

*Affiliate-Link