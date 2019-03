Blümchen knutscht mit Justin Timberlake

Blümchen: So kam es zum Kuss mit Justin Timberlake

Jasmin Wagner ist den meisten besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Blümchen. In den 90er Jahren zählte die Sängerin zu den absoluten Superstars in Deutschland, alle tanzten damals in den Clubs zu ihren Songs wie „Boomerang“ oder „Herz an Herz“. Doch für Blümchen lief es nicht nur musikalisch super, sondern auch männertechnisch. Denn die gebürtige Hamburgerin verriet jetzt im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung, dass sie einmal einem amerikanischen Megastar ganz nah kam: Justin Timberlake, der damals noch Mitglied der Boygroup NSYNC war. „Auf einer After-Show-Party haben wir getanzt und dann geknutscht", erzählte Jasmin.

Das passierte nach dem heißen Flirt

Danach sei Justin zurück in die USA gegangen und ein Weltstar geworden. Mehr als eine heiße Party-Knutscherei lief also nicht zwischen Blümchen und Justin Timberlake. Inzwischen sind auch beide glücklich mit ihren Partnern verheiratet: Justin Timberlake gab 2012 seiner großen Liebe, der Hollywood-Schauspielerin Jessica Biel (37) das Jawort, während Jasmin Wagner seit 2015 glücklich mit ihrem acht Jahre älteren Mann Frank Sippel verheiratet ist. Übrigens feiert Blümchen bald ihr großes Comeback als Sängerin! Alle Infos gibt’s hier!

