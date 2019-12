Während ihrer "Where Do We Go? World Tour" ist Billie Eilish im Juli in Deutschland in Köln und Berlin zu sehen. Außerdem hat Billie Eilish eine krasse Veränderung für die Tour geplant: Sie soll nachhaltig werden! "Wir werden uns Mühe geben, die gesamte Tour so grün wie möglich zu gestalten. Es wird keine Plastik-Strohhalme geben, die Fans werden ihre eigenen Wasserflaschen mitbringen und überall sollen Recycling-Behälter stehen", so die Sängerin.