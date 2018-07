Erst vor kurzem haben BibisBeautyPalace und Julienco verkündet, dass sie ein Baby erwarten. Heute erfolgte die nächste tolle Nachricht: Julian hat seiner Bibi einen Antrag gemacht und es war sooo romantisch!

BibisBeautyPalace und Julienco sind verlobt!

BibisBeautyPalace und Julienco stecken gerade wohl in der spannendsten Phase ihrer Beziehung! YouTuberin Bibi verkündete vor einigen Wochen, dass sie schwanger sei und einen Sohn erwarte. Seit dem halten sie ihre Community regelmäßig mit Informationen zur Schwangerschaft auf Trab und alle freuen sich für das junge Paar. Und jetzt die nächste Überraschung: Julian hat Bibi am Dienstag einen Antrag gemacht! Auf Instagram postete Bibi als Ankündigung ein super romantisches Bild mit roten Rosen und Julian, der ihr den Ring überreicht - beide sehen einfach nur happy aus!

BibisBeautyPalace & Julienco: So war der Antrag

Passend zu der Ankündigung auf Instagram haben BibisBeautyPalace und Julienco ein Video zusammen auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Dort erklären sie, wie der Antrag abgelaufen ist. Als YouTuberin Bibi sich die Nägel hat machen lassen, fuhr Julian zum Juwelier um sich einen Ring für seine Geliebte auszusuchen. Da Bibi ihm bereits verraten hatte, dass sie an ihrem Antrag gut aussehen will, überlegte sich Julian einen Plan: Er schrieb ihr, dass er sie am Abend in ein teures Restaurant ausführen wolle, damit sich Bibi fertig mache. Als es klingelte, war Bibi total überrascht, denn Julian überreichte ihr einen riesigen Strauß roter Rosen. Danach fiel er auf die Knie und machte ihr den Antrag. Ganz romantisch und privat in der eigenen Wohnung - ein richtig schöner Moment für das Paar!

Bibi&Julian: Hochzeit noch vor der Geburt?

Doch wann werden BibisBeautyPalace und Julienco heiraten? Auch das haben sie in ihrem YouTube-Video verraten: Das Paar würde am liebsten noch vor der Geburt heiraten! Für die Organisation werden sie vermutlich einen Hochzeitsplaner/eine Hochzeitsplanerin organiseren. Wir sind uns sicher, dass es eine wunderschöne Feier wird und hoffen auf viele Bilder von der Hochzeit. Eigentlich bleibt da nur eins zu sagen: Herzlichen Glückwunsch Bibi und Julian - auf eine gesunde und glückliche Familie! Schaut euch unbedingt ihr süßes Video an:

