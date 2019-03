Bibis Beauty Palace: So nahm sie ohne Diät 10 Kilo ab

Bibis Beauty Palace: Kaum Sport und keine Diät

Das Baby von Bibis Beauty Palace ist jetzt fünf Monate alt – doch von der kürzlichen Schwangerschaft ist schon lange keine Spur mehr an ihrem Körper zu sehen. Scheinbar über Nacht hatte die 26-Jährige ihren alten Body zurück. Jetzt hat Bibi verraten, wie sie das geschafft hat und es ist kaum zu glauben, aber sie hat ihre Ernährung dafür kaum umgestellt! Und es kommt noch krasser: Bis vor Kurzem durfte die frisch gebackene Mama auch keinen Sport machen. Der Grund: Sie hat ihren Sohn im Oktober per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Da das nicht gerade ein kleiner Eingriff ist, muss sich der Körper danach erst mal viele Wochen erholen, bevor man langsam wieder mit Fitness-Übungen anfangen kann. Für Bibi war das gar nicht so einfach, weil sie in den Monaten vor der Schwangerschaft den Sport gerade erst so richtig für sich entdeckt hatte. Inzwischen kommt ihr Personal-Trainer wieder zweimal pro Woche zu ihr und Julian ins Haus, wo er sie im eigenen Fitness-Studion so richtig schwitzen lässt.

Bibi: Direkt nach der Schwangerschaft wieder Normalgewicht

Verrückterweise hatte Bibi ihre schlanke Figur aber schon direkt nach der Schwangerschaft zurück! „Ich mache keine Diät, weil ich mein Baby stille“, erklärte sie. Sie habe es allerdings gut, weil sie von Haus aus super gerne Salat und Gemüse esse. Lediglich auf Süßigkeiten zu verzichten, falle ihr ein bisschen schwer. „Ich habe echt sau viel Glück mit meinem Körper und mit der ganzen Situation gehabt, weil ich während der Schwangerschaft nicht viel zugenommen habe. Ich glaube, am Ende war ich dann bei plus neun Kilo ungefähr“, erinnert sich die Kölnerin zurück. Als sie sich ein paar Tage nach der Geburt auf die Waage gestellt hat, traute sie ihren Augen kaum: „Ich habe dann schon weniger als vor der Schwangerschaft gewogen“, sagte Bibi. Als Hochschwangere habe sie 60 Kilo auf die Waage gebracht, jetzt stehe sie bei knapp über 50 Kilo. Das einzige, woran sie wirklich ein bisschen arbeiten musste, war ihr „Schwabbelbauch“, wie sie es selbst nennt. Doch inzwischen ist wirklich absolut keine Spur mehr von der großen Kugel, die die YouTuberin vor weniger als einem halben Jahr noch mit sich herumgetragen hat.

