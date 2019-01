Bibis Beauty Palace: Personal-Trainer fürs Baby

Nach der Geburt möchte Bibis Beauty Palace mit Hilfe ihres Personaltrainers wieder in Form kommen und auch ihr Baby bekommt bereits private Trainingseinheiten.

Bibis Beauty Palace: After-Baby-Body

Trotz all der Strapazen während und nach der Geburt ihres Söhnchens hat Bibis Beauty Palace es geschafft, etliche Schwangerschaftspfunde abzunehmen und zeigte auch schon ihren After-Baby-Body stolz auf YouTube. Mittlerweile hat die stolze Mama auch schon fast wieder ihre alte Figur zurück und trägt regelmäßig bauchfreie Oberteile. Damit gehört sie definitiv zu den Stars mit den krassesten After-Baby-Bodys. Das alles hat sie mit viel Disziplin und ihrem Personaltrainer Kenneth Buwing geschafft. Mit ihrer Community teilt sie in ihren Insta-Stories das knallharte Training. In den Clips sieht man die Blondine und ihren Trainingspartner bei harten Workouts. Ob beim Sprinten mit Gummizug oder beim sogenannten Schlittentraining, Bibi gibt Vollgas. Doch wer jetzt glaubt, dass Bibi der gesunde Lifestyle komplett gepackt hat, hat sich gewaltig geschnitten. Die Neu-Mama gönnt sich regelmäßig Süßigkeiten und Fast-Food.

Bibis Beauty Palace: Personal-Trainer für Baby

In ihrer jüngsten Story teilt Bibi eine besondere Trainingseinheit mit ihren Followern. Diesmal war es nicht etwa sie selbst oder Julienco, sondern ihr gemeinsames Baby. Zu dem kuriosen Video schreibt die YouTube-Queen: "@kennybuwing versucht, mit dem Kleinen Sport zu machen & @julienco_ frisst Schokolade" Früh übt sich. Das ist natürlich alles nur Spaß. Man sieht in der Story, wie der Trainer mit dem Spössling spielt und zum Lachen bringt. Dann ist doch etwas Wahres dran. Denn Lachen trainiert die Bauchmuskulatur. Wir freuen uns auf viele weitere Videos von Bibi, Julian und dem kleinen Fratz. Vielleicht lüftet die schöne Blondine auch endlich den Namen ihres Sprösslings.

