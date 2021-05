Bibis Beauty Palace: Ist die nächste Schönheits-OP schon geplant?

Bibis Beauty Palace überlegt erneute Schönheits-OP

Schon vor einigen Wochen hat sich die YouTuberin Bibis Beauty Palace einer Brust-OP und Nasen-Korrektur unterzogen. Bekannt ist sie unter anderem dafür, dass sie ihrer Community Einblicke in das Privatleben ihrer Familie gibt und offen und ehrlich über alles spricht. Somit berichtet Bibi auch in ihrem neuen Question and Answer Video von der Überlegung, sich erneut einer Schönheits-OP zu widmen. Auf die Frage eines Fans, ob weitere Eingriffe geplant seien, antwortet Bibi mit „Ne, eigentlich nicht. Doch! Vielleicht mein Bauchnabel“. Dieser sei nämlich während der Schwangerschaft gebrochen, ein sogenannter Nabelbruch. Diese Veränderung des Nabels ist Mediziniern zufolge aber meist harmlos und verschwindet oft von selbst wieder.

Ihre Gesundheit ist der Grund

Dass ihr Bauchnabel nicht mehr so aussieht wie früher, sei jedoch nicht der Grund der Überlegung einer weiteren Operation. Kommt es zu einem Nabelbruch, kann es in Ausnahmefällen auch zu gesundheitlichen Risiken kommen. Somit besteht die Gefahr, dass sich der durchgetretene Darm einklemmt und zu einem Darmverschluss führt. Diese Überlegung sei jedoch noch nicht ausgereift, so der YouTube-Star. Bibi würde sich selbstverständlich vorerst ausreichend bei einem Arzt informieren lassen und sich ebenfalls die Risiken aufzeigen lassen.