Bibis Beauty Palace: Ihre Hochzeitspläne

Knapp eine Woche ist es jetzt her, seit Julian seiner Bibi einen Antrag gemacht hat - gestern ließen die Webstars dann die Bombe im neusten YouTube-Video auf "BibisBeautyPalace" platzen. Die beiden können es selbst noch gar nicht richtig fassen, dass sie jetzt verlobt sind. Trotzdem machen sich die beiden jetzt schon genaue Gedanken darüber, wie ihre Hochzeit werden soll!

Darum wollen Bibi und Julian so schnell wie möglich heiraten

Bei BibisBeautyPalace geht momentan alles Schlag auf Schlag. Vor kurzem erst haben Bibi und Julienco bekanntgegeben, dass sie im Oktober zum ersten Mal Eltern werden – jetzt wollen sie auch noch heiraten. Und das am besten sogar noch vor der Geburt ihres Söhnchens! „Wir hätten natürlich schon gerne, dass das Kind auf die Welt kommt und es ab der ersten Sekunde seines Lebens den gleichen Nachnamen wie der Papa und die Mama hat“, erzählte Bibi jetzt in ihrem neusten YouTube-Video. Wenn das klappen soll, muss die standesamtliche Hochzeit jetzt in den nächsten zwei Monaten über die Bühne gebracht werden.

Eins steht zumindest schon mal fest: Weil den zukünftigen Eltern jetzt natürlich kaum noch Zeit für die Planung bleibt, würde die standesamtliche Hochzeit nur im ganz kleinen Kreis stattfinden. „Wir habe sogar überlegt, ob wir es vielleicht sogar ganz allein machen“, verriet Julian.

Julienco: Beim Thema Hochzeit ist er egoistisch

Doch wie stellen die beiden sich ihre Hochzeit eigentlich vor? „Da soll es jemanden geben, der soll das planen, dass das ein schönes Fest ist. Und mir ist es wichtig bei einer Hochzeit, dass der Tag – auch wenn es egoistisch klingt – für uns beide schön ist. Die Menschen, die uns nahe stehen… wenn die sehen, dass es uns gut geht, dann geht es denen auch gut!“, sagte Julienco und betonte: „Das ist unser Tag.“ Auch über die Location haben sich die beiden Webstars schon Gedanken gemacht: Wenn das Kind ein bisschen älter ist, wollen die beiden auf jeden Fall noch eine richtig schöne Hochzeitsfeier machen. Wenn es nach Bibi geht, am liebsten irgendwo an einem Strand mit dem Meer im Hintergrund....

