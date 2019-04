Bibis Beauty Palace: Dieses Problem macht sie wahnsinnig

Bibis Beauty Palace: Nerviges Handy

Ihr kennt es sicher selbst: Es gibt kaum etwas nervigeres, als wenn das Handy nicht so will, wie man selbst. Es hängt sich einfach auf, macht ein stundenlanges Update zur falschen Zeit, oder der Akku geht leer, wenn es dir gerade überhaupt nicht in den Kram passt. Davon kann auch YouTuberin Bibis Beauty Palace ein Liedchen singen, denn ihr Smartphone macht der Kölnerin zur Zeit nichts als Ärger: „Ich hab einfach kein Netz und kann nix laden und dazu kommt noch, dass ich mein Handy die ganze Nacht geladen habe und es echt nicht so krass viel benutzt habe und ich hab einfach nur noch zehn Prozent Akku“, schimpfte Bibi gestern in ihrer Insta-Story. Oh mann, wie doof! Vor allem für jemanden wie sie, die ihr Smartphone ja nicht nur zum Zeitvertreib nutzt, sondern auch zum Arbeiten. Und ganz nebenbei will die 25-Jährige natürlich auch immer erreichbar sein, wenn sie, so wie gestern, mal kurz ohne ihren Mann Julienco und den gemeinsamen Sohn Lio unterwegs ist. Man weiß ja schließlich nie! Kein Wunder also, dass Bibi da mega genervt ist. Vielleicht sollte sie ihr Handy mal in die Reparatur geben 😉

