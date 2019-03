Bibis Beauty Palace: Das Baby ist total erschöpft 😨

Oh je, das Baby von Bibis Beauty Palace und Julienco ist total erschöpft! Was ist da los?

Bibis Beauty Palace hat eigentlich ein Power-Baby

Der kleine Sohn von Bibi und Julian hält die beiden ganz schön auf Trab: Mit seinen fünf Monaten greift das Baby schon nach allem, was ihm in die Quere kommt und möchte am liebsten rund um die Uhr bespaßt werden. Klar, dass da so manche anderen Dinge bei seinen Eltern zu kurz kommen: „Eigentlich wollte ich jetzt das Bett machen, die Haare föhnen, Wäsche falten, Wäsche aufhängen… aber ich hab da jemanden, der jetzt kuscheln möchte“, erzählte Bibi gestern in ihrer Insta-Story, während sie ihr Söhnchen in einem Tragetuch um den Bauch geschnallt hatte.

Bibis Beauty Palace über ihren Sohn: "Der ist total durch!“

Abends meldete sich die 26-Jährige dann erneut bei ihren 6,4 Millionen Insta-Abonnenten und berichtete von ihrem restlichen Tagesverlauf: „Julians Papa war gerade da“, verriet Bibi. Über den Besuch freute sich vor allem das Baby: „Der Kleine hatte richtig gute Laune! Jetzt ist er allerdings eingeschlafen, der ist total durch!“, sagte die Kölnerin. Oh je, warum das denn? „Wenn Besuch kommt, dann powert der sich immer richtig aus und danach schläft der immer sofort ein“, so die junge Mama. Wie niedlich! Aber ist ja auch kein Wunder, das das Baby da total erschöpft ist. Für so einen kleinen Jungen ist es natürlich anstrengend, ständig so viele neue Eindrücke aufzunehmen und jeden Tag neue Dinge dazuzulernen. Deshalb schlafen Neugeborene im Schnitt 16-18 Stunden pro Tag und in den Monaten darauf ungefähr 15 Stunden.

