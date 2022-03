"Bibi & Tina – Einfach anders": Trailer-Premiere zum neuen Kinofilm!

"Bibi & Tina – Einfach anders": Wir haben den finalen Trailer exklusiv für euch!

"Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina" 🎶 Diese Textzeilen erklingen wieder in den Kinosälen Deutschlands, wenn "Bibi & Tina – Einfach anders" ab dem 21. Juli 2022 auf der Leinwand zu sehen sein wird. Und wie der Filmtitel schon verrät, wird dieses Mal alles ganz anders…

Obwohl so ziemlich viel anders sein wird, bleibt eine Sache wie gewohnt, denn die beiden Hauptdarstellerinnen Katharina Hirschberg und Harriet Herbig-Matten aus der Amazon Original Serie werden auch auf der großen Kinoleinwand die beiden BFFs Bibi und Tina spielen. Wir haben heute für euch den finalen Trailer zum Film exklusiv bei uns. Das heißt, ihr könnt ihn hier vor allen anderen sehen! 😍

"Bibi & Tina – Einfach anders": So cool wird der neue Kinofilm

Eins können wir euch schon mal verraten: Es wird auf jeden Fall… anders. Das zeigen auch die ersten Szenen aus dem Trailer zu "Bibi & Tina – Einfach anders". Mit Spooky, Disturber und Silence empfangen Bibi und Tina drei neue Gäste auf dem Martinshof – und die drei sind auf jeden Fall besonders. Silence spricht nicht, Disturber sagt Bibi den Kampf an und Spooky glaubt an Außerirdische. Das Misstrauen von Disturber treibt Bibi letztendlich in die Arme des geheimnisvollen V, der einen Rachefeldzug gegen Graf Falko plant.

Zusätzlich kommt es aber noch zu einem ganz anderen Problem: Ein Meteoritenhagel sorgt in ganz Falkenstein für Wirbel und versetzt alle Bewohner*innen in große Panik. Doch Bibi, Tina und ihre Freund*innen lassen sich weder verunsichern noch aufhalten. Können sie V aufhalten und Falkenstein retten? Das könnt ihr ab dem 21. Juli 2022 im Kino sehen. Um euch schon mal auf den Film einzustimmen, könnt ihr euch jetzt hier und ganz exklusiv bei uns schon mal den finalen Trailer von "Bibi & Tina – Einfach anders" anschauen!

