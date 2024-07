"Berlin – Tag und Nacht": Lennart fliegt auf!

Nuri und Sara sind zwar kein Paar mehr, trotzdem wünscht er sich einen besseren Job für sie. Als Reinigungskraft im Matrix zu arbeiten, ist doch nichts für sie! Also bietet er ihr an, bei ihm in der Werkstatt zu arbeiten. Aber Sara ist davon gar nicht begeistert: Wie kann er nur so übergriffig werden und so ein Kontrollfreak sein!?

Nuri versteht daraufhin die Welt nicht mehr: Was hat er nur falsch gemacht? Nach einem ausgiebigen Gespräch mit Rick wird ihm aber klar: Er muss Sara endlich loslassen und ihr eigenes Ding machen lassen. Ob er das schaffen wird?