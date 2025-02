"Berlin – Tag und Nacht": Amelie auf Rachezug!

Krätze steckt in der Zwickmühle: Miri bittet ihn um Geld, damit sie für ihren gemeinsamen Sohn Ben-Daniel ein neues Bett holen kann – doch Krätze ist selbst völlig pleite. Als dann zwei Touristen ins Kräsch kommen und denken, dass er Stadtführungen anbietet, nimmt er sich ihnen an. Erst läuft es überhaupt nicht gut, doch dann geht er mit ihnen aufs Hausboot, erzählt ihnen Geschichten von Dschingis Kahn und begeistert die beiden Touristen, die ihm am Ende auch noch etwas Geld geben. Jetzt kann er doch noch etwas für das Bett für seinen Sohn dazugeben! Überglücklich beschließt Krätze, dass er jetzt Stadtführer wird, um sich etwas dazuzuverdienen.

Davor muss er aber erstmal die Lizenz zum Tour-Guide machen. Das Lernen für diesen frustriert ihn am extrem, da ihm der Theorieteil einfach viel zu trocken ist. Schmidti springt ein und schlägt vor, den theoretischen Stoff durch Praxisunterricht zu lernen. Schnell ist eine Touri-Tour mit Udo und Petra organisiert, die ihre Rollen als Touristen etwas zu ernst nehmen und Krätze in den Wahnsinn treiben. Der will daraufhin endgültig seinen neuen Traum vom Touri-Guide hinwerfen… Ob er sich doch noch durchbeißen wird?