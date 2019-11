"Berlin – Tag & Nacht”: Tipps für eine unvergessliche Klassenfahrt!

"Berlin – Tag & Nacht": Liebesdrama auf Klassenfahrt

Seit Freitag dreht sich in "Berlin – Tag & Nacht" alles um die Lovestory zwischen Serien-Lieblingen "Toni", "Connor" und "Dean". Höhepunkt wird die Klassenfahrt an der Ostsee, die vor allem für "Toni" zur Zerreißprobe wird. Deshalb haben wir bei "Toni"-Darstellerin Katharina Kock und "Conner"-Darsteller Jakob Grün nachgefragt, welche Erfahrungen sie so mit Klassenfahrten gemacht haben und wie diese Reise unvergesslich wird …

"Berlin – Tag & Nacht": Interview mit Katharina Kock und Jakob Grün

Liebe Katharina, was sind deine Tipps für die perfekte Klassenfahrt?

Katharina: „Also gerade nach dem ‚Berlin – Tag und Nacht‘-Dreh an der Ostsee würde ich vorschlagen, sich gemütlich mit seiner besten Freundin am Strand gemütlich zu machen, schön warm eingepackt, vielleicht noch mit ner Tasse Tee oder Kakao in der Hand und dann einfach über alles Mögliche quatschen. Ich liebe es ja auch mit nackten Füßen durch den Sand zu laufen, deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Strandspaziergängen. Das kann man dann auch gut mit einem Picknick oder Sport, zum Beispiel Joggen oder Beach Volleyball verbinden. Sonst kann ich nur empfehlen, die Zeit auf einer Klassenfahrt möglichst mit Freunden und gemeinsamen Aktivitäten zu füllen. Gemeinsame Urlaube werden später leider immer seltener!“

Bist du früher selbst gerne auf Klassenfahrt gegangen?

Katharina: „Ich habe Klassenfahrten immer geliebt! Ich fand es toll, mal an andere Orte zu reisen und vor allem mal ganz ohne Eltern unterwegs zu sein. Das war immer eine schöne Abwechslung. Nach den Tagen mit der Klasse wurde es mir dann aber doch häufig mal zu laut und zu stressig, sodass ich am Ende auch immer froh war, wieder zu Hause zu sein.“

Was darf im Reisegepäck auf Klassenfahrt niemals fehlen?

Katharina: „Mir ist es, grade wenn man so viel mit anderen unterwegs ist, manchmal echt wichtig meine Ruhe zu haben. Deswegen nehme ich auf jede Reise immer meine Kopfhörer und eine lange Playlist, vielleicht auch ein gutes Buch, Hörbuch oder einen Podcast mit, um abends ein bisschen abzuschalten. Ich schreibe mir aber auch für jede Reise eine lange Packliste, damit ich nichts Wichtiges vergesse! (lacht)“

Ist dir eine bestimmte Klassenfahrt in Erinnerung geblieben und wenn ja, warum?

Katharina: „Ja, das war eine Klassenfahrt, die ich gemacht habe, als ich noch in der Grundschule war. Wir waren damals im Skiurlaub, das war für mich und meine Klassenkameraden etwas ganz Besonderes.“



Katharina: „Ich war zu meiner Schulzeit schon nicht gut im Koffer packen und bin es bis heute nicht. Von daher hier ein Tipp: Vergesst Zahnbürste, Handyladekabel und Kopfhörer nicht! Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem besten Freund in einem Zimmer geschlafen habe, und der sich nachts angehört hat wie ein Bär im Winterschlaf. Ich kann euch daher raten: Nehmt Ohrstöpsel mit!“

Lieber Jakob, was sind deine Ideen für eine perfekte Klassenfahrt, auf der Spaß garantiert ist?

Jakob: „Die Zeit, die man mit Freunden verbringt, vergeht immer wie im Flug. Ich würde daher die Zeit, die man mit Freunden unterwegs ist, so gut wie möglich ausnutzen und gemeinsam verbringen! Dabei würde ich versuchen nicht so viel Zeit am Handy zu verbringen, das war in meiner Schulzeit sowieso noch so und für gemeinsame Unternehmungen braucht man nicht unbedingt Spiele. Eine leere Flasche zum Flaschendrehen reicht da schon aus und es wird immer lustig. Zusammen kommt man dabei auch oft auf verrückte Ideen. Bei diesem Wetter fahren vielleicht nicht viele Leute ans Meer, aber zusammen mit seinen Freunden ins kalte Wasser zu rennen ist zum Beispiel ein Erlebnis, an das ich mich immer erinnern werde.“

