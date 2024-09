"Maxton Hall": Alle Infos zu Staffel 2

Staffel 1 hat sich größtenteils an die Buchvorlage des ersten Teils "Save Me". Zum Staffelfinale gibt es aber ein paar starke Abweichungen. James erfährt vom plötzlichen Tod seiner Mutter und fährt nach einem Streit mit seinem Vater sofort zu Ruby. Bei ihr herrscht hingegen beste Stimmung – schließlich gibt es einiges zu feiern. Für sie sieht es nach einem Happy End aus. Das Staffelfinale lässt uns mit einigen Fragen zurück.

Im Buch hingegen trennen sich Ruby und James am Ende. Das zweite Buch "Save You" spielt daraufhin kurze Zeit nach der Trennung - die es bisher in der Serie noch nicht gab. Wird sich das Traumpaar vielleicht erst in der zweiten Staffel trennen? In der offiziellen Beschreibung zum Buch steht: "Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie hatte sie für jemanden so tiefe Gefühle wie für James. Und noch nie wurde sie so verletzt. Sie wünscht sich ihr altes Leben zurück, als sie auf dem Maxton Hall College niemand kannte und sie kein Teil der elitären und verdorbenen Welt ihrer Mitschüler war. Doch sie kann James nicht vergessen. Vor allem nicht, als dieser alles daransetzt, sie zurückzugewinnen."