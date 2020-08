Bella Thorne, Cardi B und Co.: Mega-Stars bei OnlyFans

Wem Instagram und Co. zu bieder sind, der ist bei OnlyFans genau richtig! Alles, was auf den anderen Social-Media-Kanälen verboten ist, darf hier gezeigt werden: Nacktbilder, erotische Clips und sogar pornografischer Content ist erlaubt – allerdings nur gegen Bezahlung! Für jeden Account, den man sehen will, muss man ein Monatsabo abschließen. Ein Geschäftsmodell, das nicht nur zahlreiche freizügige Influencer und Porno-Sternchen für sich entdeckt haben, sondern auch immer mehr Mega-Stars wie Cardi B oder Bella Thorne für sich nutzen.

Bella Thorne macht Millionen bei OnlyFans

Letztere verkündete gerade erst ihr OnlyFans-Debüt auf Instagram und machte ihren über 20 Millionen Followern mit einem heißen Teaser Lust auf mehr.

20 Dollar (rund 17 Euro) berechnet Bella ihren Abonnenten pro Monat und verspricht dafür Zugriff auf benutzerdefinierte Videos, private Nachrichten und exklusive Webcam-Auftritte. Ein Preis, den viele ihrer Fans offenbar nur zu gerne bereit sind zu zahlen. Wie der ehemalige Disney-Star nun nämlich gegenüber der Los Angeles Times offenbarte, hat sie bei OnlyFans schon unglaubliche 2 Millionen US-Dollar (ca. 1,7 Millionen Euro) verdient – innerhalb von nur einer Woche! Das Geld will die 22-Jährige u.a. in ihre Produktionsfirma stecken, mit der sie auch schon ein Filmchen für die Sex-Tape-Plattform „Pornhub“ produzierte.

