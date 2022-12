Bella Thorne: Disney-Star wurde als Kind sexualisiert!

Bella Thorne: "Ich wurde fast von Disney gefeuert!"

Mit sechs Jahren startete Bella Thorne ihre Schauspiel-Karriere. Mit dreizehn wurde sie für die Disney-Serie "Shake It Up" gecastet. Dort stand sie gemeinsam mit Zendaya vor der Kamera. Doch diese Zeit war nicht immer toll für die heute 25-Jährige. "Ich erinnere mich noch, dass ich fast von Disney gefeuert wurde", so die Schauspielerin. Aber wieso?

"Ich trug einen Zweiteiler, einen Bikini am Strand. Ich war vierzehn Jahre alt. Und mein damaliger Stylist hat mir eine Körperkette gegeben. Fans haben davon Fotos gemacht und diese Fotos gingen zu der Zeit dann quasi viral. Es hieß dann: 'Wie kann dieses kleine Mädchen so etwas tun? Das ist so ekelhaft'", erzählt sie in einem Podcast. "Disney wollte darauf reagieren. Sie fühlten sich davon unter Druck gesetzt und wollten mich feuern. Sie haben es aber dann doch nicht getan", ergänzt Bella.

Bella Thorne ist immer noch fassungslos

Und es geht noch weiter. Bella Thorne droppte im Interview noch ein Ereignis, bei dem sie sich als junges Kind sexualisiert gefühlt hatte. Dies ereignete sich vier Jahre vor Disney. Zu dem Zeitpunkt war Bella 10 Jahre alt. "Es gab einen Regisseur, der mir Feedback zu einem Vorsprechen gegeben hatte. Jemand aus dem Produktionsteam rief meinen Agenten an, der Agent rief meine Mutter an und es wurde ihnen folgendes gesagt: 'Bella kommt nicht weiter, weil der Regisseur das Gefühl hatte, dass sie mit ihm flirtet hatte und das war ihm wirklich unangenehm für ihn'", so Bella.

Sie selbst kann diese Vorwürfe bis heute nicht verstehen: "Ich dachte mir nur: 'Wovon zum Teufel redest du da, Mann?!'", so die Schauspielerin. "In einem Vorsprechen hat man gar nicht die Möglichkeit, sich als Schauspielerin unangemessen zu verhalten. Man kann nicht wirklich viel sagen oder tun. Du spielst die Szene, sagst vorher 'Hallo' und gehst raus. Vor allem war ich ein junges Kind. Nicht ich war das Problem, sondern das er überhaupt solche Gedanken in seinem Kopf hatte", so Bella Thorne.

* Affiliate-Link