Bella Thorne & Benjamin Mascolo

Disney Star Bella Thorne, die schon des öfteren mit krassen Drogen-Vorwürfen zu kämpfen hatte, geht super offen mit ihrer Liebe zu dem italienischen Sänger Benjamin Mascolo um. Zwar würden sich die Turteltauben nicht ganz so oft sehen können, da er des öfteren auf Tour ist, dennoch ist die Beziehung mit ihm großartig. "Die Dinge sind großartig. Ich und Ben sind echt glücklich. In der ersten Woche im November kommt er nach L. A., was Spaß machen wird. Er ist derzeit wegen der Veröffentlichung seines Albums auf Tournee, weshalb es einfach viel Arbeit für ihn und mich an getrennten Orten ist", so die Sängerin in einem Interview. ☺️